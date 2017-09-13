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Aksaray'da ByLock kullananlara operasyon: 8 gözaltı!

AKSARAY'DA BYLOCK KULLANANLARA OPERASYON: 8 GÖZALTI!

Aksaray'da düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün kriptolu haberleşme aracı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 kişiden 8'i gözaltına alındı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Aksaray'da Bylock Kullananlara Operasyon: 8 Gözaltı!(5/10)1

Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilerek yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden 8'i gözaltına alındı.

ByLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin adreslerinde bulunmadığı, 1 kişinin ise daha önceden FETÖ'den tutuklandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Firari olan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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