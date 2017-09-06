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AKŞENER, AYDIN'I TACA ATTI! PARTİ KURULMADAN İSMİ DEĞİŞTİ


Akşener, Aydın'ı taca attı! Parti kurulmadan ismi değişti
Tarih : 06 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Akşener, Aydın'ı Taca Attı! Parti Kurulmadan İsmi Değişti(5/10)1

Meral Akşener'in kuracağı partinin adı daha kurulmadan değişti. Akşener'in parti sürecine katılan isimlerden Koray Aydın, partinin adının Merkez Demokrat Parti olacağını söylemişti.

"MERKEZ DEMOKRAT PARTİ OLMAYACAK"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Partinin adı MDP değil" başlıklı bir yazı kaleme alırken, "Baştan belirteyim, Meral Akşener'in kuruluş çalışmasını yaptığı partinin adı, Merkez Demokrat Parti olmayacak... Ya da bu kelimelerin yer değiştirilmiş hali de kullanılmayacak." ifadelerini kullandı.

3 İSİM ÜZERİNDE DÜŞÜNÜLÜYOR

Sarıkaya'nın yazısında konuyla ilgili bölüm şöyle:

"MDP veya DMP adından vazgeçilmesinin bazı nedenleri var.

"Her şeyiyle taze olsun" kararlılığı nedenlerden biri. Ayrıca geçmişte Turgut Sunalp'in kurduğu MDP'yi çağrıştıracak olması da bir başka gerekçe. 3 isim üzerinde çalışmalara ağırlık verilmiş; birilerinin önceden aynı isimle başvurmaması için sır gibi saklanıyor.

EN GEÇ 29 EKİM'E KADAR KURACAKLAR

Akşener'in parti kuruluşu için öngördüğü tarih ekim başı; en geç 29 Ekim. SPY'de bir değişiklik olmazsa haziran öncesi yapılacak bir seçime yeni partinin katılma şansı bulunmuyor. Bu ihtimal göz önüne alınarak örgütlenmesini tamamlayıp seçime katılma hakkı elde etmiş 3 parti yedekte tutuluyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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