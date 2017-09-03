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Akşener, Eleştirilere Cevap Verdi: Siyasi Yelpazede Alan Doldurmak için Yola Çıkmış Değiliz

AKŞENER, ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ: SİYASİ YELPAZEDE ALAN DOLDURMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ DEĞİLİZ

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, siyasi çalışmalarıyla ilgili medyada yer alan bazı yorum ve değerlendirmelere "Alan doldurmak için yola çıkmış değiliz" diye cevap verdi.

Tarih : 03 Eylül 2017, 20:40
Puan Ver : Akşener, Eleştirilere Cevap Verdi: Siyasi Yelpazede Alan Doldurmak İçin Yola Çıkmış Değiliz(9/10)5

Prof. Dr. Ümit Özdağ ve MHP'den ayrılanlarla yeni bir parti kurma aşamasında olan Meral Akşener, siyasi çalışmalarıyla ilgili medyada yer alan bazı yorum ve değerlendirmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"SİYASİ YELPAZEDE ALAN DOLDURMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ DEĞİLİZ"

Akşener, "Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz. Böyle bir tavrı anlamlı da faydalı da bulmayız. Amacımız; bizzat toplam siyaseti sağlıklı alana taşımak, rekabetçi siyasi yapıyı yeniden inşa edip milli iradenin tecellisini sağlayarak, Türkiye'nin entelektüel birikimini zenginliklere taşımaktır" dedi.

Akşener'in sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı yazılı açıklama şöyle:

Siyasi çalışmalarımızla ilgili olarak, medyada yer alan bazı yorum ve değerlendirmelere yönelik bir bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

"HAREKETİMİZİ SLOGANLAR ÜZERİNDEN OKUMAK DOĞRU DEĞİL"

Hareketimizi yerleşik tanımlar ve sloganlar üzerinden okumak doğru tespitlere ulaştırmaz. Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz. Böyle bir tavrı anlamlı da, faydalı da bulmayız. Amacımız; bizzat toplam siyaseti sağlıklı alana taşımak, rekabetçi siyasi yapıyı yeniden inşa edip Milli iradenin tecellisini sağlayarak, Türkiye'nin entelektüel birikimini zenginliklere taşımaktır.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'DEN AZİZ ATATÜRK'E GEÇİŞ SEVİNDİRİCİ"

Aynı zamanda son günlerde şahitlik ettiklerimiz, doğru yolda olduğumuz hususunda bizlere moral vermektedir; Gazi Mustafa Kemal'den, Aziz Atatürk'e geçiş son derece sevindiricidir. Ayakların, Türk Milliyetçiliğinden çekilerek Malazgirt ovasına Otağ kurmaya yönelişi, Kızılelma seslenişi gayet memnuniyet vericidir. Yapının diğer yüzünden, Kerkük sözcüklerinin duyulacak kadar seslendirilmesi bile, tarafımızda memnuniyetle karşılanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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