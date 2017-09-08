AKŞENER'İN KURACAĞI PARTİYE HÜKÜMETTEN YORUM: BİZDEN BİR TEK TUĞLA BİLE KOPARAMAZLAR
Meral Akşener'in kuracağı partiye "tutunamaz" yorumu yapan Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Oy açısından bir tek tuğla bile koparamazlar." dedi.
Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak olan yeni partiyle ilgili Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Partinin 'tutmayacağını' ifade eden Akdağ, "Bizden bir tuğla bile koparamazlar" açıklamasında bulundu.
NTV'de soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şöyle konuştu:
"BİZDEN BİR TEK TUĞLA BİLE KOPARAMAZLAR
"Oy açısından bir tek tuğla bile koparamazlar. Türkiye, böyle toplum mühendisliğiyle, tepeden inme birçok partinin kurulmasına tanık oldu. Bir kursunlar da görelim. Ballandıra ballandıra anlatıyorlar, er meydanına çıksınlar görelim bakalım neymiş. MHP'yi de önemli ölçüde etkileyeceğini düşünmüyroum, benzerlerinde gördük. Toplum mühendisliği ve arkasında bir takım güçlerin olduğu; dolaylı olarak bir FETÖ desteğinin olduğu bir parti. Bu tutmaz, milletin vicdanında bu partinin önemli bir oy oranına sahip olacağıını hiç düşünmüyorum."
"BAŞKANLIK SEÇİMİNDE MHP İLE İŞBİRLİĞİ OLACAK MI?"
"AK Parti'nin oyları yüzde 50. Ortak aday çıkarıyoruz demeye gerek olmayabilir... HDP-CHP yakınlığı dikkat çekiyor. CHP milletvekilinin İHA'larla ilgili söylemleri dikkat çekicidir. Bölgedeki Kürt kardeşlerimizin canına okumuş olan PKK, şimdi sırt üstü yere yatırılmış durumda. Bunun için sevinilmesi gerekir. Ne demek istiyor CHP'li milletvekili. Partiden ya da Sayın Kılıçdaroğlu'dan henüz bir açıklama gelmedi, bekliyorum... CHP bu tutumundan vazgeçmediği sürece millet nazarında olumlu bir yere oturamayacak."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar