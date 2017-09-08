Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!

Akşener'in Kuracağı Partiye Hükümetten Yorum: Bizden Bir Tek Tuğla Bile Koparamazlar

AKŞENER'İN KURACAĞI PARTİYE HÜKÜMETTEN YORUM: BİZDEN BİR TEK TUĞLA BİLE KOPARAMAZLAR

Meral Akşener'in kuracağı partiye "tutunamaz" yorumu yapan Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Oy açısından bir tek tuğla bile koparamazlar." dedi.

Tarih : 08 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : Akşener'in Kuracağı Partiye Hükümetten Yorum: Bizden Bir Tek Tuğla Bile Koparamazlar(7/10)3

Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak olan yeni partiyle ilgili Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Partinin 'tutmayacağını' ifade eden Akdağ, "Bizden bir tuğla bile koparamazlar" açıklamasında bulundu.

NTV'de soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şöyle konuştu:

"BİZDEN BİR TEK TUĞLA BİLE KOPARAMAZLAR

"Oy açısından bir tek tuğla bile koparamazlar. Türkiye, böyle toplum mühendisliğiyle, tepeden inme birçok partinin kurulmasına tanık oldu. Bir kursunlar da görelim. Ballandıra ballandıra anlatıyorlar, er meydanına çıksınlar görelim bakalım neymiş. MHP'yi de önemli ölçüde etkileyeceğini düşünmüyroum, benzerlerinde gördük. Toplum mühendisliği ve arkasında bir takım güçlerin olduğu; dolaylı olarak bir FETÖ desteğinin olduğu bir parti. Bu tutmaz, milletin vicdanında bu partinin önemli bir oy oranına sahip olacağıını hiç düşünmüyorum."

"BAŞKANLIK SEÇİMİNDE MHP İLE İŞBİRLİĞİ OLACAK MI?"

"AK Parti'nin oyları yüzde 50. Ortak aday çıkarıyoruz demeye gerek olmayabilir... HDP-CHP yakınlığı dikkat çekiyor. CHP milletvekilinin İHA'larla ilgili söylemleri dikkat çekicidir. Bölgedeki Kürt kardeşlerimizin canına okumuş olan PKK, şimdi sırt üstü yere yatırılmış durumda. Bunun için sevinilmesi gerekir. Ne demek istiyor CHP'li milletvekili. Partiden ya da Sayın Kılıçdaroğlu'dan henüz bir açıklama gelmedi, bekliyorum... CHP bu tutumundan vazgeçmediği sürece millet nazarında olumlu bir yere oturamayacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akşener  İn  Kuracağı  Partiye  Hükümetten  Yorum  Bizden  Bir  Tek  Tuğla  Bile  
Koparamazlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER