AKŞENER'İN PARTİSİNİN KURUCULAR LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM: 15 TEMMUZ GAZİSİ FATİH ERYILMAZ
Meral Akşner partisinin kurucular listesini düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Listede yer alan 15 Temmuz Gazisi Fatih Eryılmaz büyük ilgi topladı. Zira Eryılmaz uzun yıllar FETÖ ile mücadele etmiş ve son olarak da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanmıştı.
ANKARA EMNİYE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE VURULDU
Fatih Eryılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yaparken FETÖ'cüler tarafından vurularak yaralandı.
ERGENEKON ÜYELİĞİYLE SUÇLANDI
FETÖ'nün Eryılmaz'a yaptığı bununla da sınırlı değil. FETÖ'cü polisler 2008'den sonra uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak, organize suç örgütü, Ergenekon terör örgütü ve son olarak İBDA-C örgütü üyelikleri bulunduğu iddiasıyla sistematik olarak suçlandı.
TÜM DAVALARDAN AKLANDI
FETÖ ile hukuksal mücadeleye devam etti. Tüm soruşturma ve davalarda aklandı. Suçlamalara karşı kendini "hukukçu" kimliği ile savunmak tek hedefiydi. 2010'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 5 yıl sonunda 85.7 ortalamayla mezun oldu.
Kaynak: haberinburada
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