ALES SONUÇLARI, AÇIKLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 5 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK
Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle, ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan ALES sonuçları, YÖK'ün yönetmelik değişikliğiyle açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.
AÇIKLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 5 YIL GEÇERLİ OLACAK
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.
Kaynak: haberinburada
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