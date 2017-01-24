

Fizik dersinden aldığı notun sevincini, sınav kâğıdını sosyal medyada paylaşarak kutlaması üzerine okul yönetimi Tilki'yi disipline verdi.



TAKDİR ALMA SÖZÜ VERDİ







Öğretmenler kurulu, paylaşımı nedeniyle genç şarkıcının bütün derslerden tekrar sınava girmesi kararı aldı.



Bir kez daha sınavlara giren Tilki, daha önceki notlarına yakın notlar alırken söz konusu paylaşımını okul yönetiminin isteğiyle sosyal medya hesabından sildi.Tilki, çok istediği teşekkür belgesini kıl payı kaçırırken ailesine ikinci dönem takdir alma sözü verdi.