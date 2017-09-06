ALİ AĞAOĞLU İLE SEVGİLİSİ BAYRAMDA HELİKOPTERDEN, LÜKS TEKNEDEN İNMEDİ
Ali Ağaoğlu, sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile bayram ziyaretlerine giderken helikopterle yolculuk yaptı. İkili, bayramı lüks teknesinde geçirdi.
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Kurban Bayramı'nın büyük bölümünü sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile birlikte lüks teknesinde geçirdi
LÜKS BAYRAM YOLCULUĞU YAPTILAR
Ağaoğlu Holding'in patronu Ali Ağaoğlu bayramın ilk gününü annesi Asiye, eşi Semra Ağaoğlu, oğlu Alican ve kızı Sena Kırcal ile Marmaris'te sahibi olduğu 30 milyon dolarlık 'Çiftlik Adası'nda geçirdi. Sonra helikopteri ile İstanbul'a dönüp sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ı aldı. Birlikte Bodrum'a gittiler. Botla lüks teknelerine geçip 2 gün dinlendiler.
KENDİMİ HOLLYWOOD YILDIZI GİBİ HİSSEDİYORUM
Ali Ağaoğlu karaya çıktığı vakit hayranları ile fotoğraf çektirmekten yürüyemez hale geldi. "Kendimi Hollywood yıldızı gibi hissediyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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