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Ali Ağaoğlu ile Sevgilisi Bayramda Helikopterden, Lüks Tekneden İnmedi

ALİ AĞAOĞLU İLE SEVGİLİSİ BAYRAMDA HELİKOPTERDEN, LÜKS TEKNEDEN İNMEDİ

Ali Ağaoğlu, sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile bayram ziyaretlerine giderken helikopterle yolculuk yaptı. İkili, bayramı lüks teknesinde geçirdi.

Tarih : 06 Eylül 2017, 09:30
Puan Ver : Ali Ağaoğlu İle Sevgilisi Bayramda Helikopterden, Lüks Tekneden İnmedi(6/10)2

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Kurban Bayramı'nın büyük bölümünü sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile birlikte lüks teknesinde geçirdi

LÜKS BAYRAM YOLCULUĞU YAPTILAR

Ağaoğlu Holding'in patronu Ali Ağaoğlu bayramın ilk gününü annesi Asiye, eşi Semra Ağaoğlu, oğlu Alican ve kızı Sena Kırcal ile Marmaris'te sahibi olduğu 30 milyon dolarlık 'Çiftlik Adası'nda geçirdi. Sonra helikopteri ile İstanbul'a dönüp sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ı aldı. Birlikte Bodrum'a gittiler. Botla lüks teknelerine geçip 2 gün dinlendiler.

KENDİMİ HOLLYWOOD YILDIZI GİBİ HİSSEDİYORUM

Ali Ağaoğlu karaya çıktığı vakit hayranları ile fotoğraf çektirmekten yürüyemez hale geldi. "Kendimi Hollywood yıldızı gibi hissediyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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