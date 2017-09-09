ALİ POYRAZOĞLU'NUN BEBEKLİK FOTOĞRAFINDA GÖRÜNEN CİNSEL ORGANI CANLI YAYINDA SANSÜRLENDİ
Habertürk'te Veyis Ateş'in programına konuk olan Ali Poyrazoğlu'nun canlı yayın esanasında gösterilen bebeklik fotoğrafında, cinsel organı sansürlendi.
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Poyrazoğlu, Habertük'te Veyis Ateş'in sunduğu Akılda Kalan programına konuk oldu.
İZLEYİCİLER GARİPSEDİ
Programda Ali Poyrazoğlu'nun bebeklik fotoğrafı arka fonda gösterildi. Ancak bebeklik fotoğrafında Poyrazoğlu'nun cinsel organı sansürlendi. Bebek fotoğrafındaki penisten rahatsız olunup, sansürlenmesi izleyiciler tarafından garipsendi.
GÖBEK ADI OLARAK "KAMİL" ADI VERİLMİŞ
Çocukluğunu anlatan Poyrazoğlu, kendisiyle ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. İstanbul'da Zeynep Kamil Hastanesi'nde dünyaya gelen Poyrazoğlu'na, doğduğu hastanenin adından esinlenerek göbek adı olarak "Kamil" verilmiş.KADİR İNANIR'LA AYNI MAHALLEDE BÜYÜMÜŞLER
Aslen Ordu Fatsalı olan Poyrazoğlu, Fatsa'da yaşadığı yıllarda Kadir İnanır'la aynı mahallede büyüdüklerini, ancak İnanır'la çok samimi olmadıklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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