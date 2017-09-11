ALİŞAN, EDA'DAN DİZİDE OYNAMAK İSTİYOR DİYE AYRILMIŞ
Alişan ile Eda Erol'un ayrılık nedeni belli oldu. Eda, nişanlısından habersiz dizi teklifine "Evet" deyince, Alişan da çıldırıp yüzüğü atmış.
Alişan ile Eda Erol, 29 Haziran'da nişanlanmış, evlenmeye 1.5 ay kala ayrılmıştı. Ayrılıkla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Eda Erol, nişanlısından habersiz bir diziye "Evet" dedi. Bunu duyan Alişan çıldırdı ve nişanı attı.
AYRILIR AYRILMAZ AJANSA KAYDOLDU
Eda Erol, nişandan önce dizilerde rol alıyordu. Alişan nikahtan sonra Eda Erol'un çalışmasını istemiyordu. Ancak Eda, Alişan'ı dinlemeyince ikili ayırldı. Eda Erol ayrılık sonrası oyunculuk ajansına kaydoldu.
ALİŞAN RÖPORTAJDA "EDA OYUNCLUK YAPMAYACAK" DEMİŞTİ
Alişan daha önce verdiği röportajda, "Eda önceden oyunculuk yapmış ama artık yapmayacak. Çünkü evleneceğiz. Oyunculukta çalışma koşulları çok zor" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar