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Alişan, Eda'dan Dizide Oynamak İstiyor Diye Ayrılmış

ALİŞAN, EDA'DAN DİZİDE OYNAMAK İSTİYOR DİYE AYRILMIŞ

Alişan ile Eda Erol'un ayrılık nedeni belli oldu. Eda, nişanlısından habersiz dizi teklifine "Evet" deyince, Alişan da çıldırıp yüzüğü atmış.

Tarih : 11 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Alişan, Eda'dan Dizide Oynamak İstiyor Diye Ayrılmış(7/10)3

Alişan ile Eda Erol, 29 Haziran'da nişanlanmış, evlenmeye 1.5 ay kala ayrılmıştı. Ayrılıkla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Eda Erol, nişanlısından habersiz bir diziye "Evet" dedi. Bunu duyan Alişan çıldırdı ve nişanı attı.

AYRILIR AYRILMAZ AJANSA KAYDOLDU

Eda Erol, nişandan önce dizilerde rol alıyordu. Alişan nikahtan sonra Eda Erol'un çalışmasını istemiyordu. Ancak Eda, Alişan'ı dinlemeyince ikili ayırldı. Eda Erol ayrılık sonrası oyunculuk ajansına kaydoldu.

ALİŞAN RÖPORTAJDA "EDA OYUNCLUK YAPMAYACAK" DEMİŞTİ

Alişan daha önce verdiği röportajda, "Eda önceden oyunculuk yapmış ama artık yapmayacak. Çünkü evleneceğiz. Oyunculukta çalışma koşulları çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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