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Alişan ile Eda Erol ayrılık haberinde flaş gelişme: Kardeşi yalanladı!

ALİŞAN İLE EDA EROL AYRILIK HABERİNDE FLAŞ GELİŞME: KARDEŞİ YALANLADI!

Eda Erol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Alişan'dan ayrıldığını duyurdu. Kardeşi Bihter Erol ise hesabın ele geçirildiğini iddia edip paylaşımın dikkate alınmamasını istedi.

Tarih : 05 Eylül 2017, 00:10
Puan Ver : Alişan İle Eda Erol Ayrılık Haberinde Flaş Gelişme: Kardeşi Yalanladı!(10/10)6

Eda Erol'un Instagram hesabından Haziran ayında nişanlandığı Alişan'la ayrıldığını duyuran bir paylaşım yapıldı. Aralarının iyi olduğu bilinen ikiliyle ilgili gelen ayrılık haberi bir anda gündeme bomba gibi düştü.



"MESAJLARI DİKKATE ALMAYIN"



Eda Erol'un ayrılık paylaşımının altına, Eda Erol'un takipçileri yaptıkları yorumlarla hesabın hack'lendiğini iddia etti. Eda Erol'un kardeşi Bihter Erol da yaptığı yorumla hesabın hack'lendiğini söyledi. Bihter Erol, ayrılık paylaşımının altına "Ablam Bihter Erol'un hesabı hack'lenmiştir bilginize... Gelen mesajları dikkate almayın lütfen. Sevgiler..." yorumunu yaptı. Konuyla ilgili Alişan'dan henüz bir açıklama gelmedi.



İşte Bihter Erol'un paylaşımın altına yaptığı yorum:







 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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