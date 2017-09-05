Eda Erol'un Instagram hesabından Alişan'la ayrılığını duyuran paylaşım yapıldı. Daha sonra hesabın hack'lendiği ve ayrılık haberlerinin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Eda Erol'un Instagram hesabından nişanlısı Alişan'dan ayrıldığını duyuran paylaşım yapıldı. Kısa süre içerisinde paylaşım magazin gündemine bomba gibi düştü. Eda Erol'un takipçileri, paylaşımın altına hesabın hacker'lar tarafından ele geçirildiği ve paylaşımın gerçeği yansıtmadığı yorumlarını yazdı.

BİHTER EROL VE ESRA EROL AYRILIK HABERİNİ YALANLADI

Eda Erol'un kardeşi Bihter Erol da paylaşımın altına yazdığı yorumla, hesabın hacker'lar tarafından ele geçirildiğini ve ayrılık haberinin doğru olmadığını duyurdu.

Ardından Eda Erol'un ablası ünlü sunucu Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kardeşinin hesabının hacker'lar tarafından ele geçirildiğini ve ayrılık haberinin yalan olduğunu duyurdu.

İşte Esra Erol'un Instagram paylaşımı:

Hacker'ların Eda Erol'un hesabından yaptığı paylaşım:

Kaynak: haberinburada