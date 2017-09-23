Eda Erol, muradına erdi! Eylül ayı başında Alişan ile ani bir kararla yollarını ayıran Eda Erol, muradına erdi. Eda Erol, oyuncu olarak ekranlara geri dönüyor.

'ELİF' DİZİSİNDE OYNAYACAK

Eda Erol'un Kanal 7'de 2014'ten bu yana yayınlanan 'Elif' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

'SİTERA' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Aşkta aradığı mutluluğu bulamayan Eda Erol, dizide Sitare karakterine hayat verecek.

ALİŞAN İSTEMİYORDU

Eski nişanlısı Alişan, verdiği bir röportajda "Eda evlendikten sonra asla oyunculuk yapamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada