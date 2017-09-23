ALİŞAN'DAN AYRILAN EDA EROL, ELİF DİZİSİNDE BOY GÖSTERECEK
Evlilik yolunda ilerlediği Alişan'dan ayrılan Eda Erol, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisinde boy gösterecek.
Eda Erol, muradına erdi! Eylül ayı başında Alişan ile ani bir kararla yollarını ayıran Eda Erol, muradına erdi. Eda Erol, oyuncu olarak ekranlara geri dönüyor.
'ELİF' DİZİSİNDE OYNAYACAK
Eda Erol'un Kanal 7'de 2014'ten bu yana yayınlanan 'Elif' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
'SİTERA' KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK
Aşkta aradığı mutluluğu bulamayan Eda Erol, dizide Sitare karakterine hayat verecek.
ALİŞAN İSTEMİYORDU
Eski nişanlısı Alişan, verdiği bir röportajda "Eda evlendikten sonra asla oyunculuk yapamaz" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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