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Alişan'ın Babasından Eda Erol'a Sert Tepki: Kendini Artist Zannediyor Galiba

ALİŞAN'IN BABASINDAN EDA EROL'A SERT TEPKİ: KENDİNİ ARTİST ZANNEDİYOR GALİBA

Alişan'ın babası, Eda Erol'un sosyal medyadan ayrılık açıklaması yapmasına "Kendisini artist zannediyor galiba." diyerek tepki gösterdi.

Tarih : 07 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : Alişan'ın Babasından Eda Erol'a Sert Tepki: Kendini Artist Zannediyor Galiba(5/10)1

Eda Erol, Alişan ile ayrıldığını sosyal medyadan duyurmuş sonra haberi yalanlamıştı. Eda'nın bu hamlesine tepki Alişan'ın babasından geldi. Alişan'ın babası Mehmet Tektaş, "Kendisini artist zannediyor galiba" diyerek Eda'nın sosyal medyadan açıklama yapmasına kızdı.

ÖNCE "BU İŞLERE KARIŞMAM" DEDİ, SONRA EDA'YA TEPKİSİNİ KOYDU

Baba Mehmet Tektaş ise ayrılık hakkındaki sorulara önce "Bu işlere ben karışmam" diyerek yanıt vermek istemedi. Ardından müstakbel gelininin sosyal medyada ayrılık açıklaması yapmasına tepki gösterdi: "Bir de açıklama yapmış Instagram'dan. Kendini artist zannediyor galiba!"

AYRILIK AÇIKLAMASINI ALİŞAN DOĞRULAMIŞTI

Dün de Alişan, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Maalesef olmadı. Nişanlılık sürecinde anlaşamayacağımızı anladık. Ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. İki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri."

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Alişan'ın bu açıklamasının ardından her iki taraf da Instagram hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını sildi. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş da paylaştığı kareleri sayfasından kaldırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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