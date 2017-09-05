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Alışverişten dönerken sokakta doğurdu, bebeğini kucaklayıp eve döndü!

ALIŞVERİŞTEN DÖNERKEN SOKAKTA DOĞURDU, BEBEĞİNİ KUCAKLAYIP EVE DÖNDÜ!

Çin'de hamile bir kadın sokak ortasında doğum yaptı. Genç kadın, onlarca kişinin gözleri önünde yeni doğan bebeğini ve alışveriş torbalarını alıp evine yürüdü. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tarih : 05 Eylül 2017, 21:10
Puan Ver : Alışverişten Dönerken Sokakta Doğurdu, Bebeğini Kucaklayıp Eve Döndü!(7/10)3

Çin'de bir kadın sokakta doğurdu. Ancak olay o andan itbaren daha da ilginçleşti. Yeni doğum yapan kadın, bebeğini kucağına alıp yürüyerek evine gitti.

ALIŞVERİŞTEN DÖNERKEN SOKAKTA DOĞURDU

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Yunfu şehrinde bir kadın, alışverişten dönerken sokağın ortasında bebeğini dünyaya getirdi. Elinde market torbalarıyla yürüdüğü sırada, aniden suyunun gelmesi üzerine çığlık atmaya başlayan kadın, ayakta dururken bebeği bacaklarının arasından çıkarıverdi.

KADIN, PARA HARCAMAMAK İÇİN HASTANEYE GİTMEDİ

Bu hafta sonu yaşanan ve çevrede büyük şaşkınlıkla izlenen olaya, tesadüfen yakında bulunan bir hemşire derhal müdahale etti. Hemşire, bebeğin göbek kordonunu keserken, çevredekiler de ambulans çağırdı. Fakat kadın hastaneye gitmeyi reddetti. Çevredekilerin aktardığı bilgilere göre kadının hastaneye gitmeme sebebi, para harcamak istememesiydi.

BEBEĞİNİ VE ALIŞVERİŞ TORBALARINI KUCAĞINA ALIP YÜRÜDÜ

Kadın daha sonra bir koluyla bebeğini, diğer koluyla alışveriş torbalarını taşıyarak evine yürüdü. Ülkede ses getiren görüntüler, sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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