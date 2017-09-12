ALİYEV, ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BAGİROV'U GERİ ÇAĞIRDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ankara Büyükelçisi Faik Bagirov'u geri çağırdığı açıklandı.
İKİ GÖREVİ BİRLİKTE YÜRÜTÜYORDU
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türkiye ve aynı zamanda Makedonya Büyükelçisi olarak görev yapan Faik Bagirov'un geri çağrılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
SEBEBİ AÇIKLANMADI
Aliyev'in Bagirov'u neden geri çağırdığı hakkında bilgi verilmedi.
2010'DAN BERİ GÖREV YAPIYORDU
Bagirov, 2010 yılında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti. Bundan 1 yıl sonra, 2011'de de Makodonya Büyükelçiliği'ne atanan Bagirov, bu görevi de Ankara rezidansından yürütüyordu.
Kaynak: haberinburada
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