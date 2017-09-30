Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, önceki gece bir kız arkadaşıyla çıktığı gece turundan dönerken, Ortaköy'de yapılan rutin trafik kontrolüne takıldı.

Ortaköy'de yapılan trafik kontrolünde memurlara 'alkol olmadığını' söyleyen Sezer Çakır, yapılan kontrol sonucu 0.56 promil alkollü olduğu ortaya çıkınca adeta şok oldu.

YANINDAKİ ARKADAŞLARI DİREKSİONA GEÇTİ

Araç dışına alınan Çakır, ceza kağıdını imzalarken bir şok da gazetecileri karşısında görünce yaşadı. Patlayan flaşlar karşısında "Gece gece siz nereden çıktınız? Lütfen çekmeyin arkadaşlar" dedikten sonra aracına binen Sezer Çakır, yanındaki arkadaşının direksiyona geçmesi ile evinin yolunu tuttu.

EHLİYETİNE EL KONULDU

0,56 promil alkollü çıkan Sezer Çakır'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Olay anından kareler;

Kaynak: haberinburada