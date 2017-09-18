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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI! ÇARPTIĞI ARAÇ BAHÇEYE UÇTU


Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Çarptığı araç bahçeye uçtu
Tarih : 18 Eylül 2017, 17:10
Puan Ver : Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Çarptığı Araç Bahçeye Uçtu(7/10)3

Bilecik'te park halindeki araca ve duvara çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin uzun takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.

ÇARPTIĞI OTOMOBİL BİR EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Meşelik Caddesi'nde park halinde bulunan Fahrettin K.'ya ait 11 ER 758 plakalı otomobile, M.A. idaresindeki 11 AG 051 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 11 ER 758 plakalı otomobil park halindeki yerden bir evin bahçesine devrildi.

KOVALAMACA ÇIKTI

Olay yerinden kaçan M.A. 200 metre ilerledikten sonra bahçe duvarına çarptı. Aracı Hilmi Mercimeklioğlu Caddesi'ne bırakan sürücü M.A. ormanlık alana kaçtı. Ormanlık alanda yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalanan M.A. ilk olarak Bilecik Devlet Hastanesine götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi

1,24 PROMİL ALKOL ALMIŞ

Sağlık kontrolünün ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen M.A.'nın 1,24 promil alkollü olduğu öğrenilirken, sürücü belgesine 6 ay el konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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