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all-in-one media keyboard ile oturma odasına teknoloji

ALL-İN-ONE MEDİA KEYBOARD İLE OTURMA ODASINA TEKNOLOJİ

Microsoft'un kablosuz klavye çözümü All-in-One Media Keyboard oturma odasına teknoloji keyfini getiriyor.

Tarih : 19 Ocak 2017, 09:48
Puan Ver : All-İn-One Media Keyboard İle Oturma Odasına Teknoloji(10/10)12


Microsoft'un kablosuz klavye çözümü All-in-One Media Keyboard oturma odasına teknoloji keyfini getiriyor.



Hem bilgisayar hem televizyon uyumlu olan All-in-One Media Keyboard su geçirmeme ve darbelere dayanıklılık gibi özellikleriyle en zor şartlar altında bile çalışabiliyor.



Kurumlara ve bireylere daha fazlasını başarabilmeleri için güç katmayı misyon edinen Microsoft, çoklu dokunmatik desteği bulunan izleme paneli, tam boyutlu tuş takımı ve kablosuz bağlantı özelliği ile All-in-One Media Keyboard, salonda medya keyfi yaşatıyor. Türkçe karakter desteği bulunan tam boyutlu Q dizilimine sahip olan klavye, çoklu dokunma özelliğine sahip olan izleme paneli sayesinde ekranda tıklama, arama ya da imleç hareket ettirme gibi işlemleri yapabiliyor. Bu panel aynı zamanda ekrandaki fotoğraflara yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlıyor.



Bilgisayar, televizyon ve oyun konsolları ile uyumlu



Tuş aralığı ve yumuşaklığı ile konforlu bir deneyim sunan klavye, bilgisayar desteğinin yanısıra uyumlu televizyonlarla da birlikte kullanılabiliyor. Klavye, USB HID desteği sunan akıllı televizyon ve oyun konsolu gibi cihazlarla da uyum sağlıyor. Bu sayede akıllı televizyondan internete girmek, konsolda klavye keyfi yaşanabiliyor.



Suya ve darbeye dayanıklı



Sağlam bir gövde tasarımına sahip olan klavye üzerine oturma ya da düşme gibi durumlardan etkilenmiyor. Klavyenin bir diğer özelliği ise sıvı dökülmesine karşı dayanıklı olması. Bu sayede All-in-One Media Keyboard silinebiliyor ve üzerine dökülen sıvılar klavyeye zarar vermiyor.





 



Özelleştirilebilir medya kısayolları



Klavye üzerinde bulunan medya kısayolları sayesinde sık kullanılan uygulamalara tek tuşla erişim sağlanabiliyor. Bu kısayollar müzik, fotoğraf ya da video gibi dosyaları hızlı bir erişim imkanı sunuyor. Ek olarak klavyedeki bulunan ses denetim tuşları ile ses seviyesini artırıp azaltmak çok kolay hale geliyor.



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Etiketler: All-İn-One  Media  Keyboard  İle  Oturma  Odasına  Teknoloji    haber

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