ALMAN İLAÇ DEVİ, İSTANBUL'DAKİ 60 YILLIK FABRİKASINI TAŞIYOR
Alman ilaç şirketi Bayer'in 60 yıllık Topkapı fabrikası konut alanında kaldığı gerekçesiyle Lüleburgaz'a taşınıyor.
Alman ilaç devi Bayer'in 60 yıllık Topkapı macerası son buluyor. 1955 yılında kurduğu ilaç fabrikası taşınıyor. Üretim yaptıkları Topkapı bölgesinin endüstriyel alan olmaktan çıkarak, konut alanına dönüştüğünü söyleyen Bayer Türk CEO'su Hubert Braun, fabrikanın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine taşınacağını söyledi.
2018'DE LÜLEBURGAZ'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK
Braun, "Bayer Türk olarak, Sanofi grubu bünyesindeki Zentiva ile anlaşma imzaladık. Bayer sağlık ürünleri, 2018'de Sanofi'nin Lüleburgaz tesislerinde üretilmeye başlanacak. Burada yeni bir üretim hattı yatırımı yapacak" dedi.
BÖLGESEL ÜRETİM ÜSSÜ
Bayer'in 'Yaşam Bilimleri Şirketi' olma stratejisi bulunduğunu anlatan Hubert Braun, "Türkiye, Bayer dünyasındaki ilk 20 ülke arasında yer alıyor. 2016 yılında Türkiye'de 557 milyon euro ciro elde ettik. Türkiye, Bayer için önemli bir bölgesel üretim üssü" diye konuştu. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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