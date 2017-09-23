Alman ilaç devi Bayer'in 60 yıllık Topkapı macerası son buluyor. 1955 yılında kurduğu ilaç fabrikası taşınıyor. Üretim yaptıkları Topkapı bölgesinin endüstriyel alan olmaktan çıkarak, konut alanına dönüştüğünü söyleyen Bayer Türk CEO'su Hubert Braun, fabrikanın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine taşınacağını söyledi.

2018'DE LÜLEBURGAZ'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Braun, "Bayer Türk olarak, Sanofi grubu bünyesindeki Zentiva ile anlaşma imzaladık. Bayer sağlık ürünleri, 2018'de Sanofi'nin Lüleburgaz tesislerinde üretilmeye başlanacak. Burada yeni bir üretim hattı yatırımı yapacak" dedi.

BÖLGESEL ÜRETİM ÜSSÜ

Bayer'in 'Yaşam Bilimleri Şirketi' olma stratejisi bulunduğunu anlatan Hubert Braun, "Türkiye, Bayer dünyasındaki ilk 20 ülke arasında yer alıyor. 2016 yılında Türkiye'de 557 milyon euro ciro elde ettik. Türkiye, Bayer için önemli bir bölgesel üretim üssü" diye konuştu. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada