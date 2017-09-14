Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı

Alman polisi her yerde bu Türk'ü arıyor

ALMAN POLİSİ HER YERDE BU TÜRK'Ü ARIYOR

Alman polisi, iki gün içinde bir banka şubesi ile iki oyun salonunu soyan Burhan Bayar'ı yakalamak için seferber oldu.

Tarih : 14 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : Alman Polisi Her Yerde Bu Türk'ü Arıyor(6/10)2

Alman polisi, iki gün içinde bir banka şubesi ile iki oyun salonunu soyan Burhan Bayar'ı (35) yakalamak için operasyon başlattı. Burhan Bayar, her üç olayda da polisin elinden kaçmayı başardı. Polisin helikopter yardımıyla yaptığı aramalardan da bir sonuç alınamadı.

KAÇTIĞI OTOMOBİLİN PLAKASI BELİRLENDİ

İlk olarak 12 Eylül Salı günü, saat 09.35 sularında Glauburg kasabasında, Glauberger Caddesi'ndeki banka şubesi maskeli ve elinde ne olduğu belirlenemeyen cisim bulunan bir kişi tarafından soyuldu. Kasada az miktardaki parayı alan soyguncu, bir sokak ileride park edilmiş, açık renk otomobille kaçtı. Aynı gün, saat 14.10 sularında bu kez Gedern kentinde, Eski İstasyon yakınındaki bir oyun salonu aynı yöntemle soyuldu. Ancak bu kez görgü tanıkları, soyguncunun kaçtığı otomobilin plakasını aldılar. 13 Eylül Çarşamba günü de saat 14.40 sularında Florstadt kentinde, Basalt Caddesi'ndeki başka bir oyun salonu soyuldu. Polis yaptığı incelemede Hessen Eyaleti'ndeki her üç soygunun Büdingen kentinde yaşayan Burhan Bayar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polisin açıklamasına göre, Burhan Bayar soygunları bir yakınına ait FB-NK 217 plakalı, beyaz renkli, Hyundai i30 marka ve model otomobille gerçekleştirdi.

YAKLAŞMAYIN VE KONUŞMAYIN

Polisin her yerde aradığı Burhan Bayar, 185 cm. boyunda, atletik yapılı ve kel. Bayar'ın üzerinde ilk iki soygunda kapüşonlu, son soygunda ise koyu gri, kot bir kıyafet vardı. Burhan Bayar'ın tehlikeli olduğunu bildiren Alman polisi, zanlıyı veya kullandığı otomobili görenlerin, zanlıyla konuşmadan ve otomobile yaklaşmadan hemen polise haber vermeleri uyarısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alman  Polisi  Her  Yerde  Bu  Türk  Ü  Arıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER