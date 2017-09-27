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Alman Siemens ile Fransız Alstom Şirketleri Birleşti

ALMAN SİEMENS İLE FRANSIZ ALSTOM ŞİRKETLERİ BİRLEŞTİ

Avrupa'nın önde gelen demiryolu, tren ve tramvay üretici firmalarından Alman Siemens ile Fransa devletine ait Alstom şirketleri arasında birleşme anlaşması imzalandı.

Tarih : 27 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Alman Siemens İle Fransız Alstom Şirketleri Birleşti(5/10)1

Avrupa'nın önde gelen demiryolu, tren ve tramvay üretici firmalarından Alman Siemens ile Fransa devletine ait Alstom şirketleri arasında birleşme anlaşması imzalandığı açıklandı. Siemens-Alstom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Siemens yönetimi Fransız devletinin elinde olan Alstom'un yüzde 50 hissesini satın aldı.

BİRLEŞMEYLE CİRO 15,3 MİLYAR EUROYA ÇIKTI

Fransız hükümeti, merkezinin Paris'e taşınması kararlaştırılan şirketle ilgili anlaşmanın, "eşitler arasında faaliyetlerin birbirine yakınlaştırılması" olduğunu duyurdu.

Birleşme ile yeni oluşumun 15,3 milyar euroluk ciroya sahip olacağı kaydedildi. Siemens-Alstom ortaklığının bu birleşme ile demiryolu araçları üretiminde dünya ikincisi, sinyalizasyon alanında da dünya birincisi haline geleceği vurgulandı.

90 YILLIK DEV

Fransa'nın köklü demiryolu ve tren üreticilerinden 1928 yılında kurulan ve yüzde 19,9'u Fransız devletine ait olan Alstom, hızlı tren (TGV) ve tramvay imalatı alanında 32 bin 800 kişi istihdam ediyor. Alman teknoloji devi Siemens'in demiryolu sektöründe faaliyet gösteren kanadı Siemens Mobility'nin ise 27 bin 100 çalışanı bulunuyor.

OLUMSUZ ELEŞTİRİLER

Birleşme sonrası Fransa'da ülkenin köklü sanayi kuruluşunun satışı hakkında eleştiriler de yükseldi. Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, birleşmenin bir Avrupa lideri oluşturduğu iddialarına karşı çıkarak, "Birleşme, sektöründe bir Avrupa lideri değil, bir Alman lideri ortaya çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

France İnfo'ya konuşan Ekonomist Elie Cohen ise operasyonun eşitler arasında bir birleşme değil, Alstom'un Siemens tarafından yutulması anlamına geldiğini iddia ederek, "Eğer Siemens'in hissesi fazlaysa bu Siemens'in söz sahibi olduğunu gösterir." yorumunu yaptı.

Alstom'un enerji bölümü de 2015'te Amerikan General Electric şirketine satılmıştı. (BusinessHT)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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