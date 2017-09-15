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ALMAN SİYASETİNDE PANİK! ERDOĞAN'IN OY VERMEYİN ÇAĞRISI, 300 BİN KİŞİYİ ETKİLEDİ!


Alman Siyasetinde Panik! Erdoğan'ın Oy Vermeyin Çağrısı, 300 Bin Kişiyi Etkiledi!
Tarih : 15 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Alman Siyasetinde Panik! Erdoğan'ın Oy Vermeyin Çağrısı, 300 Bin Kişiyi Etkiledi!(6/10)2

Almanya'da 24 Eylül'de gerçekleşecek parlamento seçimleri öncesinde ana akım siyasi partiler, Türk asıllı seçmenler üzerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, kendilerinden daha etkili olacağından kaygılanıyor. Çoğu sadece Türk televizyon yayınlarını izleyen Türkler ise seçimlerde sadakat konusunda ikilem içinde. Zira geçen ay Berlin ile gerilen ilişkiler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'daki Türklerden "Türkiye'ye dost olmayan" ana akım partilere oy vermemelerini istemişti.

300 BİN SEÇMEN YÖN DEĞİŞTİREBİLİR

Gazete Habertürk'ün haberine göre Almanya'da yaşayan Türklerle ilgili anketlere odaklanan Data4U'nun başkanı Joachim Schulte, Erdoğan'ın çağrısıyla 300 bin seçmenin yön değiştirebileceğini düşünüyor. Schulte, "Türklerin çoğunluğu, sadece Türk televizyonu izledikleri için tek yanlı bilgi alıyor" ifadesini kullandı. Bu sayı Türk asıllı seçmenlerin dörtte birine denk. Şimdilik, SPD'ye ve Yeşiller'e sırt çeviren Türklerin önünde ise başka seçenek bulunmuyor.

TÜRK BLOKU ÖNEMLİ

Schulte kararsız seçmenlerin, rakip partilere oy vermektense, hiç oy kullanmayabileceklerini söyledi. Ne var ki bu tavır bile, her oyun önem taşıdığı yoğun bir rekabet içinde geçecek seçimin sonucunu etkileyebilir. Almanya'nın seçim yasalarında 2000 yılında yapılan bir değişiklikle, oy kullanma hakkı olan Türklerin sayısı son 10 yılda neredeyse 2 kat arttı ve Türk seçmeni önemli bir blok haline geldi.

TÜRKLER, SPD VE YEŞİLLER'E OY VERİYOR

Almanya'da yaşayan Türkler geleneksel olarak, göçmen dostu olarak görülen merkez sol Sosyal Demokratlar'a (SPD) ve Yeşiller'e oy veriyor.

Almanya'daki Türk asıllı Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, devlet eliyle hem Almanlara hem de Türklere Türkçe hitap edecek bir televizyon kanalı açılmasını önermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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