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ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI GABRİEL: TÜRKİYE'YE SİLAH SEVKİYATINI DURDURDUK


Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiye'ye Silah Sevkiyatını Durdurduk
Tarih : 12 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiye'ye Silah Sevkiyatını Durdurduk(9/10)5

Türkiye'ye karşı politikasını sertleştiren Almanya'dan yeni bir adım geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye mevcut sözleşmeler dahilindeki silah sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

"ASLINDA SİLAH VERMEYE MECBURUZ" İTİRAFI

Handelsblatt gazetesinin organize ettiği bir forumda konuşan Gabriel, "Aslında NATO müttefikimize silah sevk etme yükümlülüğümüz bulunuyor. Ancak Türkiye'ye silah sevkiyatını neredeyse tamamen durdurduk" dedi.

"ULUSLARARASI ANLAŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Bu alandaki işbirliğinin sadece Almanya'nın uluslararası anlaşmalara dahil olduğu alanlarda devam ettiğini kaydeden Gabriel, bu anlaşmalarda silahın değil, yük araçlarının söz konusu olduğunu belirtti.

İLK 4 AYDA 5 MİLYON EURO'LUK SİLAH SATILDI

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk dört ayında Türkiye'ye 5 milyon 600 bin euro tutarında silah ve mühimmat satıldı. Üstelik Almanya 2010-2016 yılları arasında kimi savunma malzemelerinin Türkiye'ye ihracatını 'söz konusu silahların halka karşı kullanılabileceği endişesiyle' engellediğini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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