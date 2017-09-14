Almanya'nın Köln kentinde geçen yıl düzenlenmesi polis tarafından engellenen PKK etkinliğine bu yıl izin verildi. Avrupa'daki teröristler Cumartesi günü Deutz'da toplanacak.

Almanya'nın Köln kentinde PKK'lı teröristler tarafından her yıl düzenlenen ancak geçen yıl "güvenlik endişeleri" nedeniyle yasaklanan sözde "Kürt Kültür Festivali", Cumartesi günü Deutz'da yapılacak.

20 BİN TERÖR SEMPATİZANI KATILACAK

DW Türkçe'nin haberine göre 25. kez yapılacak olan PKK etkinliğine Almanya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 20 bin terör sempatizanının katılımı bekleniyor.

BU YILKİ SLOGANI "KÜRDİSTAN'A STATÜ"

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak nitelediği "Demokratik Kürt Toplum Merkezi"nin (NAV-DEM) organizasyonunda yapılacak etkinliğin sloganı "Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü, Ortadoğu için demokrasi" olacak.

STANT KURMAK YASAK

Köln Belediyesi ve Emniyet Teşkilatı'nın yaptıkları ortak basın açıklamasında, Ren Nehri'nin sağ kıyısında, şehir merkezinin bulunduğu bölgenin tam karşısında düzenlenecek etkinliğin cumartesi günü kent trafiğinde önemli aksaklıklara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Etkinlik bölgesinde yiyecek-içecek stantlarının açılmasının yasaklandığı da bildirildi.

ÖCALAN VE PKK SEMBOLLERİ YASAKLANMIŞTI

Alman İçişleri Bakanlığı 2 Mart 2017 tarihinde eyaletlere gönderdiği genelgeyle, 1993'ten bu yana geçerli PKK yasağının güncellenmesi çerçevesinde aralarında PYD ve YPG'nin de bulunduğu terör örgütlerinin amblemlerinin de yasak kapsamına alındığını bildirmişti. PKK flamasının yanı sıra Abdullah Öcalan posteri de yasaklı semboller arasında yer alıyor.

GERGİNLİK ÇIKMASIN DİYE YASAKLANMIŞTI

Geçen yılki 24. Kürt Kültür Festivali, Köln polisinin "Türkiye'deki gerginliğin Almanya'ya yansıyabileceğine yönelik güvenlik endişesi nedeniyle" iptal edilmişti. Köln Emniyet Müdürlüğü, güvenlikle ilgili çekincelerin ve ve etkinlik için gerekli anlaşmanın imzalanmaması tavsiyesinin festivalin düzenleneceği Rhein-Energie Stadyumu işletmecisine iletildiğini açıklamış, işletmecinin tavsiyeye uyması üzerine organizatörle görüşmeler sona erdirilmişti.

Kaynak: haberinburada