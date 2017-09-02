ALMANYA TÜRKİYE'NİN 'FETÖ' TALEBİNİ RESMEN REDDETTİ
Merkel hükümeti, Türkiye'nin Nisan ayında ilettiği Almanya'daki FETÖ üyelerinin mal varlığının dondurulma talebini reddederek teröristlere desteğini açıkladı.
Almanya, Türkiye'nin FETÖ'cülerin varlıklarını dondurma talebini resmi olarak reddetti. Spiegel'in haberine göre, ismini vermek istemeyen bir yetkili Türkiye'nin, Nisan ayında 80 kişilik bir listeyle birlikte Almanya'dan FETÖ mensuplarının malvarlığının dondurulması talebinde bulunduğunu açıklamıştı.
SON GÖZALTILAR ALMANYA'YI "ÜZDÜ"
Dün iki Alman vatandaşının daha FETÖ bağlantısı sebebiyle Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınması Berlin-Ankara ilişkilerini gerdi.
K.A. ve S.A.'nın gözaltına alındığı Almanya Dışişleri Bakanlığı'na da bildirildi.
MERKEL "TEPKİ VERME" TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU
Merkel olaya ilişkin bir açıklama yaparak "Bugün ortaya çıkan durumun ardından belki de bu politikayı yeniden gözden geçirmemiz gerekli" diye konuşmuştu. Bu tür gözaltıların çoğu, tamamen bir dayanaktan yoksun" diye konuşan Almanya Başbakanı, "O nedenle burada kararlı bir tepki vermeliyiz" ifadesini kullandı.
MERKEL ALMAN AJANLARINI GERİ İSTİYOR
Berlin yönetimi sık sık, terör örgütü üyeliği ajanlık suçlamasıyla 200 gündür tutuklu bulunan Alman vatandaşı Deniz Yücel ve Büyükada'da toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner'in serbest bırakılması yönünde açıklamalar yapıyor.
Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aralarında Almanya'nın da bulunduğu 34 ülkeden FETÖ üyelerinin mal varlıklarını dondurmasını istemişti.
Kaynak: haberinburada
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