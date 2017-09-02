Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

Almanya Türkiye'nin 'FETÖ' Talebini Resmen Reddetti

ALMANYA TÜRKİYE'NİN 'FETÖ' TALEBİNİ RESMEN REDDETTİ

Merkel hükümeti, Türkiye'nin Nisan ayında ilettiği Almanya'daki FETÖ üyelerinin mal varlığının dondurulma talebini reddederek teröristlere desteğini açıkladı.

Tarih : 02 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Almanya Türkiye'nin 'fetö' Talebini Resmen Reddetti(5/10)1

Almanya, Türkiye'nin FETÖ'cülerin varlıklarını dondurma talebini resmi olarak reddetti. Spiegel'in haberine göre, ismini vermek istemeyen bir yetkili Türkiye'nin, Nisan ayında 80 kişilik bir listeyle birlikte Almanya'dan FETÖ mensuplarının malvarlığının dondurulması talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

SON GÖZALTILAR ALMANYA'YI "ÜZDÜ"

Dün iki Alman vatandaşının daha FETÖ bağlantısı sebebiyle Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınması Berlin-Ankara ilişkilerini gerdi.

K.A. ve S.A.'nın gözaltına alındığı Almanya Dışişleri Bakanlığı'na da bildirildi.

MERKEL "TEPKİ VERME" TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Merkel olaya ilişkin bir açıklama yaparak "Bugün ortaya çıkan durumun ardından belki de bu politikayı yeniden gözden geçirmemiz gerekli" diye konuşmuştu. Bu tür gözaltıların çoğu, tamamen bir dayanaktan yoksun" diye konuşan Almanya Başbakanı, "O nedenle burada kararlı bir tepki vermeliyiz" ifadesini kullandı.

MERKEL ALMAN AJANLARINI GERİ İSTİYOR

Berlin yönetimi sık sık, terör örgütü üyeliği ajanlık suçlamasıyla 200 gündür tutuklu bulunan Alman vatandaşı Deniz Yücel ve Büyükada'da toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner'in serbest bırakılması yönünde açıklamalar yapıyor.

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aralarında Almanya'nın da bulunduğu 34 ülkeden FETÖ üyelerinin mal varlıklarını dondurmasını istemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya  Türkiye  Nin    Fetö    Talebini  Resmen  Reddetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER