ALMANYA'DA 14 TÜRK VEKİL MECLİSE GİRDİ
Almanya'da dün yapılan genel seçimde, 14 Türkiye kökenli aday milletvekili olarak Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı.
MECLİSE GİREN TÜRK VEKİLLER
Geçici ilk resmi sonuçlara göre, Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Elvan Korkmaz, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) milletvekili seçildi.
Yeşiller Partisinden Cem Özdemir, Danyal Beyaz, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat meclise girmeye hak kazanırken, Sol Partiden Evrim Sommer, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk milletvekilleri oldu.
TÜRK VEKİL SAYISI 14'E YÜKSELDİ
Böylece geçen seçimde 11 olan Türk kökenli milletvekili sayısı bu seçim sonrası 14'e yükseldi. Geçen dönem milletvekili olan Yeşillerden Özcan Mutlu ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden Cemile Yusuf, bu kez seçilemedi.
SEÇİMDE 92 TÜRK KÖKENLİ ADAY VAR
Öte yandan Almanya'da Türk kökenlilerin kurduğu parti Alman Demokratlar Birliği (ADD), sadece Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde seçimlere girdi. ADD seçimde 41 bin 178 oy alabildi.
Kaynak: haberinburada
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