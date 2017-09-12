Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı

Almanya'da 8 Türk'ün Öldürüldüğü Olayda Yargılanan Saldırgan İçin Ömür Boyu Hapis İstendi

ALMANYA'DA 8 TÜRK'ÜN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA YARGILANAN SALDIRGAN İÇİN ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Almanya'da 8 Türk'ün öldürülmesiyle ilgili Neo Nazi davasında yargılanan sanık Beate Zschaepe için ömür boyu hapis cezası istendi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Almanya'da 8 Türk'ün Öldürüldüğü Olayda Yargılanan Saldırgan İçin Ömür Boyu Hapis İstendi(6/10)2

Almanya'da 8 Türk, 1 Yunan ve 1 polisin öldürüldüğü cinayetlerin tek zanlısı olarak gösterilen Beate Zschaepe, bugün tekrar hakim karşısına çıktı. 10 cinayetle yargılanan Zschaepe hakkında Alman federal savcısı ömür boyu hapis cezası istedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

Münih'te 2013 yılının mayıs ayında başlayan yargılamanın son yedi duruşmasında mütalaayı okuyan savcılık makamı, bugün sekizinci duruşmada mütalaasının son bölümünde yargılanan beş sanık için talep edeceği cezaları açıkladı. Savcılık Beate Zschaepe için ömür boyu hapis cezası istedi.

"AHLAKİ AÇIDAN SUÇLU HİSSEDİYORUM" DEMİŞTİ

2000-2007 yılları arasında yaşanan cinayetler başta Alman basını tarafından çete ve mafya hesaplaşması olarak lanse edilse de daha sonra cinayetlerin ırkçı motifi olduğu ortaya çıkmıştı. Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör örgütü (NSU) üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın ölmesinden sonra örgütün hayattaki tek ismi olan Zschaepe yargılanıyordu.

2. Dünya Savaşı sonrasında en dikkat çeken duruşmalardan biri olan NSU davasında 24 yaşındaki şüpheli Zschaepe, cinayet işlediğini kabul etmemiş fakat Mundlos ve Böhnhardt'ı durdurmadığı için ahlaki açıdan suçlu hissettiğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya  Da  8  Türk  Ün  Öldürüldüğü  Olayda  Yargılanan  Saldırgan  İçin  Ömür  
Boyu  Hapis  İstendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER