Almanya'da 8 Türk'ün öldürülmesiyle ilgili Neo Nazi davasında yargılanan sanık Beate Zschaepe için ömür boyu hapis cezası istendi.

Almanya'da 8 Türk, 1 Yunan ve 1 polisin öldürüldüğü cinayetlerin tek zanlısı olarak gösterilen Beate Zschaepe, bugün tekrar hakim karşısına çıktı. 10 cinayetle yargılanan Zschaepe hakkında Alman federal savcısı ömür boyu hapis cezası istedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

Münih'te 2013 yılının mayıs ayında başlayan yargılamanın son yedi duruşmasında mütalaayı okuyan savcılık makamı, bugün sekizinci duruşmada mütalaasının son bölümünde yargılanan beş sanık için talep edeceği cezaları açıkladı. Savcılık Beate Zschaepe için ömür boyu hapis cezası istedi.

"AHLAKİ AÇIDAN SUÇLU HİSSEDİYORUM" DEMİŞTİ

2000-2007 yılları arasında yaşanan cinayetler başta Alman basını tarafından çete ve mafya hesaplaşması olarak lanse edilse de daha sonra cinayetlerin ırkçı motifi olduğu ortaya çıkmıştı. Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör örgütü (NSU) üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın ölmesinden sonra örgütün hayattaki tek ismi olan Zschaepe yargılanıyordu.

2. Dünya Savaşı sonrasında en dikkat çeken duruşmalardan biri olan NSU davasında 24 yaşındaki şüpheli Zschaepe, cinayet işlediğini kabul etmemiş fakat Mundlos ve Böhnhardt'ı durdurmadığı için ahlaki açıdan suçlu hissettiğini söylemişti.

Kaynak: haberinburada