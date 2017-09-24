ALMANYA'DA İSLAM VE GÖÇ KARŞITI AFD, İLK KEZ FEDERAL MECLİS'E GİRDİ!
İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AFD) büyük bir çıkış yaparak yüzde 13,5 oy aldı ve ikinci dünya savaşından sonra ilk kez Federal Meclis'e girdi
Almanya'da bugün gerçekleşen seçimler birçok ilke sahne oldu. Merkel'in oy kaybederek kazandığı seçim de aşırı sağcı, İslam ve göç karşıtı AFD, İkinci Dünya Savaşından sonra ilk kez meclise girmeye hak kazandı.
İLK AÇIKLAMA: ALMANYA'YI DEĞİŞTİRECEĞİZ
AFD Partisi lideri Alexander Gauland, ilk sonuçların belli olması sonrası yaptığı açıklamada "Almanya'yı değiştirme" sözü verdi.
"MERKEL'DEN HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Alexander Gauland, Başbakan Angela Merkel'den hesap sormaya devam edeceklerini belirtti.
AŞIRI SAĞCI PARTİ BEKLENENİN ÜSTÜNDE OY ALDI
Aşırı sağcı, İslam ve göç karşıtı AfD yüzde 5 seçim başarını aşarak Federal Meclis'e girmekle kalmadı, ilk sonuçlara göre yüzde 13,5 oy alarak tahmin edilenin de üstünde bir başarı elde etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar