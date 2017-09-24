İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AFD) büyük bir çıkış yaparak yüzde 13,5 oy aldı ve ikinci dünya savaşından sonra ilk kez Federal Meclis'e girdi



Almanya'da bugün gerçekleşen seçimler birçok ilke sahne oldu. Merkel'in oy kaybederek kazandığı seçim de aşırı sağcı, İslam ve göç karşıtı AFD, İkinci Dünya Savaşından sonra ilk kez meclise girmeye hak kazandı.



İLK AÇIKLAMA: ALMANYA'YI DEĞİŞTİRECEĞİZ



AFD Partisi lideri Alexander Gauland, ilk sonuçların belli olması sonrası yaptığı açıklamada "Almanya'yı değiştirme" sözü verdi.



"MERKEL'DEN HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Alexander Gauland, Başbakan Angela Merkel'den hesap sormaya devam edeceklerini belirtti.



AŞIRI SAĞCI PARTİ BEKLENENİN ÜSTÜNDE OY ALDI



Aşırı sağcı, İslam ve göç karşıtı AfD yüzde 5 seçim başarını aşarak Federal Meclis'e girmekle kalmadı, ilk sonuçlara göre yüzde 13,5 oy alarak tahmin edilenin de üstünde bir başarı elde etti.



























Kaynak: haberinburada



