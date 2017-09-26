Pazar günü gerçekleştirilen Almanya genel seçimlerinde meclise giren AfD partisinin Eş Genel Başkanı Frauke Petry, seçimden saatler sonra gerçekleştirilen bir basın toplantısında partiden istifa ettiğini duyurdu. AfD'nin seçim sonuçları, 'Naziler İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Almanya parlamentosuna girdi' ifadeleriyle yorumlanmıştı.

"PARLAMENTOYA BAĞIMSIZ BİR VEKİL OLARAK GİRME KARARI ALDIM"

AfD içinde ciddi bir fikir ayrılığı olduğunu söyleyen Petry, "Üzerinden dikkatlice düşündükten sonra, parlamentoya AfD ile değil, bağımsız bir vekil olarak girme kararı aldım." dedi.

İSTİFASIYLA İLGİLİ SORU KABUL ETMEDİ

İstifasıyla ilgili soru kabul etmeyeceğini söyleyen Petry, meslektaşları Jörg Meuthen, Alexander Gauland ve Alice Weidel'e teşekkür ederek toplantıdan ayrıldı.

AfD NASIL KURULDU?

AfD, 2013'te Euro Bölgesi'ndeki kurtarma paketlerine tepki amacıyla kuruldu. 2014'de Avrupa Parlamentosu'na iki milletvekili gönderdi. Aynı yıl Almanya'da eyalet meclislerinde de temsil edilmeye başlandı. Parti, kendilerini Avrupa'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Hareketi (Pegida) olarak tanımlayan oluşumla dayanışma içinde oldu.

Temmuz 2015'e dek partinin sözcüleri Bernd Lucke, Frauke Petry ve Konrad Adam'dı. Aylar süren parti içi iktidar mücadelesinin ardından Frauke Petry ve Jörg Meuthen eş genel başkan seçildi.Safha Başladı

Kaynak: haberinburada