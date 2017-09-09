ALMANYA'DA MERKEL'E TEPKİ DİNMİYOR! BU KEZ DE ARACINA DOMATES ATILDI
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in seçim kampanyası çalışması sırasında aracına domates atıldı.
MİTİNGE GİDERKEN PROTESTO EDİLDİ
Merkel, 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler için partisinin Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Wolgast kentinde düzenlenen mitingine katıldı.
Wolgast polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkel'in aracına, etkinliğin düzenlendiği yere girdiği sırda domates atıldı.
150 KİŞİ BİRDEN "DEFOL" DİYE BAĞIRDI
Etkinliğin yapılacağı salonun önünde toplanan ve aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu yaklaşık 150 kişi Merkel'i ıslıkladı ve yuhalayarak protesto etti. Protestocular "Merkel defol" şeklinde slogan da attı.
DAHA ÖNCE DE DOMATES FIRLATILMIŞTI
Merkel, geçtiğimiz 6 Eylül'de de daha önce düzenlenen bazı seçim kampanyaları etkinliklerinde de protesto edilmişti.
Heidelberg'de düzenlediği mitingde vatandaşlarının domatesli saldırısına uğramıştı. Atılan 2 domatesten biri Merkel'in kırmızı ceketine gelmişti. Merkel ise istifini bozmadan mitinge devam etmişti.
Kaynak: haberinburada
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