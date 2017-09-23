Almanya'da sürücülere peçe ve maske yasağı getirildi. Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat), araç sürücülerinin yüzlerini tanınmayacak şekilde kapatmalarını yasaklayan yönetmeliği oy birliğiyle kabul etti.

YASAK PEÇEYİ DE KAPSIYOR

Kabul edilen yönetmelikle sürücünün kimliğinin tespit edilmesinin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Sürücülerin maskenin yanı sıra peçe ve yüzü kapatan giysilerle araç kullanmalarının yasak kapsamına girdiği ifade edildi.

60 EURO PARA CEZASI KESİLECEK

Yönetmeliğe göre göz, burun ve ağız bölümünü kapatan sürücülere 60 euro para cezası verilecek

Daha önce de Avusturya ve Danimarka'da da buna benzer yasaklar getirilmiş ve bu ülkelerde yaşayan Müslümanlar yasağa tepki göstermişti.

Kaynak: haberinburada