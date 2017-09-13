ALMANYA'DA TÜRK ANNE VE OĞLU ALMAN KOMŞULARININ EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Detmold şehrinde yaşayan Bulgar Türkü 24 yaşındaki Hatice Bayram ve 6 yaşındaki oğlu Ahmet Bayram, 54 yaşındaki komşularının evinde bıçaklanarak öldürüldü.
CİNAYET, İŞE GİTMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI
Bir yıldır Almanya'da yaşayan Bulgar Türkü Hatice Bayram (24) ve oğlu Ahmet Bayram (6) bıçaklanarak öldürüldü. Hafta sonu işlendiği tahmin edilen cinayet, Hatice Bayram'ın işe gelmemesi üzerine 6 aydır çalıştığı mobilya mağazasının sahipleri tarafından aranması ile ortaya çıktı.
CESETLER, ALMAN KOMŞUNUN EVİNDE BULUNDU
Mağaza sahipleri durumu polise haber verdi. Polisin yürüttüğü çalışma sonunda Ahmet ve annesinin cesetlerinin 54 yaşındaki Alman komşuları T.T.'nin evinde bulundu. T.T.'nin olayın ardından kaçtığı anlaşıldı, polis bunun üzerine soruşturma başlatarak şüpheliyi aramaya başladı.
Kaynak: haberinburada
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