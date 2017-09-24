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Almanya'daki Seçimde Galatasaraylı Futbolcu Gomis'e Oy Çıktı

ALMANYA'DAKİ SEÇİMDE GALATASARAYLI FUTBOLCU GOMİS'E OY ÇIKTI

Almanya'da Federal Meclis seçiminde seçmenlerden biri, "Parti Galatasaray, Başkan Gomis" yazarak oy verdi.

Tarih : 24 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Almanya'daki Seçimde Galatasaraylı Futbolcu Gomis'e Oy Çıktı(7/10)3

Almanya'da halk, 19. dönem Federal Meclis'i belirlemek için sandık başına gitti. Seçimde Türk kökenli 92 aday seçime katılırken seçimde Türk kökenli 720 bin Alman vatandaşı oy kullanabilecek.

"PARTİ GALATASARAY, BAŞKAN GOMİS"

Seçimde bir seçmen, "Parti Galatasaray, Başkan Gomis" yazarak Galatasaray'ın Fransız santrforu Bafetimbi Gomis'e oy verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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