ALMANYA'DAKİ SEÇİMDE GALATASARAYLI FUTBOLCU GOMİS'E OY ÇIKTI
Almanya'da Federal Meclis seçiminde seçmenlerden biri, "Parti Galatasaray, Başkan Gomis" yazarak oy verdi.
Almanya'da halk, 19. dönem Federal Meclis'i belirlemek için sandık başına gitti. Seçimde Türk kökenli 92 aday seçime katılırken seçimde Türk kökenli 720 bin Alman vatandaşı oy kullanabilecek.
"PARTİ GALATASARAY, BAŞKAN GOMİS"
Seçimde bir seçmen, "Parti Galatasaray, Başkan Gomis" yazarak Galatasaray'ın Fransız santrforu Bafetimbi Gomis'e oy verdi.
Kaynak: haberinburada
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