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Almanya'daki Seçimlerde Erdoğan'ın Fotoğrafıyla Oy İstediler

ALMANYA'DAKİ SEÇİMLERDE ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFIYLA OY İSTEDİLER

Almanya'da göçmenler tarafından kurulan AD-D Alman Demokratlar Birliği, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan otomobil ile seçim turu yaparak Türklerden oy istedi.

Tarih : 17 Eylül 2017, 14:40
Puan Ver : Almanya'daki Seçimlerde Erdoğan'ın Fotoğrafıyla Oy İstediler(8/10)4

Temel Elcivan-Duisburg, 17 Eylül, (DHA)-Almanya'da göçmenler tarafından kurulan Allianz Deutscher Demokraten(AD-D) Alman Demokratlar Birliği, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan otomobil ile seçim turu yaparak Türklerden oy istedi.

PARTİNİN YÖNTEMİ DİKKAT ÇEKTİ

24 Eylül'de yapılacak milletvekili genel seçimlerine Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti(KRV)'nden giren ve seçim afişine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını koymakla dikkatleri üzerine çeken göçmen partisi AD-D, şimdide üzeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donatılan otomobille ve Ak Parti'nin müziği olan 'Dombra' eşliğinde KRV'de seçim turuna çıktı.

ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINI SESLENDİRDİLER

Partililer, Erdoğan'ın 'Türkiye dostu olanlarla beraber olun, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim' şeklinde ki ifadelerini otomobilden seslendirerek, yoldan geçen Türklerden oy istiyor. AD-D yöneticileri, bugün akşamüzeri geldikleri Duisburg'un Marxloh semtinde Türk iş yerlerinin yoğun olduğu Weseler caddesinde seçim turu yaptı. Erdoğan'ın konuşmalarını arabadan seslendirerek, yoldan geçen Türklere, 24 Eylül'ü unutmayın deyip seçim afişlerini dağıttı.ALMANYA'DA ÇOK RASTLANMAYAN SEÇİM TURU YAPTILAR

Seçim turunda AD-D Genel Sekreter Halil Ertem, KRV Bölge Başkanı Selçuk Çingi, yönetim kurulu üyesi Uğur Karadağ ve Duisburg İl Başkan Yard. Muhammet Bozkurt yer aldı. Almanya'da pek rastlanmayan seçim turunu gerçekleştiren AD-D'nin Genel Sekreter Halil Ertem, 'Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını seçim afişimizde yer vermemizin ardından, Cumhurbaşkanımızın partimizle ilgili yaptığı konuşmanın sözlerini de, böyle bir otomobil ile tur atarak vatandaşlarımıza duyurmak istedik.

24 Eylül'de seçimler yapılacak, az bir süre kaldı ve imkanlarımızda oldukça kısıtlı. Bizde nasıl dikkat çekeriz ve vatandaşa sesimizi nasıl hızlı duyururuz diye düşündük, hemen iki gün içinde bu arabayı hazırlayıp KRV'yi turlamaya başladık. Oldukça da iyi tepkiler alıyoruz' şeklinde anlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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