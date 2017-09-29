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ALMANYA'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA: CAN DÜNDAR'LA İLGİLİ TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ BOŞUNA!


Almanya'dan Küstah Açıklama: Can Dündar'la İlgili Türkiye'nin Talepleri Boşuna!
Tarih : 29 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Almanya'dan Küstah Açıklama: Can Dündar'la İlgili Türkiye'nin Talepleri Boşuna!(6/10)2

Türkiye'nin Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebine ilişkin Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schäfer, Dündar hakkında bir yakalama emrinin boşuna olacağını, bunun dikkate alınmayacağını söyledi.

"YAKALAMA EMRİ BOŞUNA OLUR"

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkarılması için uluslararası polis teşkilatı Interpol'e başvurduğu Can Dündar'la ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer bir açıklama yaptı. Haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Schäfer, Dündar hakkında uluslararası bir yakalama emrinin boşuna olacağını düşündüğünü ifade etti.

"DÜNDAR'IN TUTUKLANACAĞINI HAYAL EDEMİYORUM"

Schäfer, "Bu tür bir yakalama emrinin Almanya'da dikkate alınacağını ve sonucunda da Sayın Dündar'ın tutuklanacağını hayal edemiyorum" şeklinde konuştu.

SAVCI KIRMIZI BÜLTEN VE İADE İSTEMİŞTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmasında hakkında yakalama kararı verilen Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılma ve iade talebinde bulunulduğu bildirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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