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ALMANYA'DAN ÖNEMLİ TÜRKİYE İDDİASI: İSTİHBARAT BİRİMLERİ İÇİN RİSKLİ ÜLKE LİSTESİNE ALACAKLAR


Almanya'dan Önemli Türkiye İddiası: İstihbarat Birimleri İçin Riskli Ülke Listesine Alacaklar
Tarih : 13 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Almanya'dan Önemli Türkiye İddiası: İstihbarat Birimleri İçin Riskli Ülke Listesine Alacaklar(9/10)5

Almanya'nın kamu yayın kuruluşu ARD'ye bağlı tagesschau.de haber portalında, Almanya ile Türkiye arasındaki güvenlik işbirliğini yakından ilgilendiren bir habere yer verildi.

"İSTİHBARAT BİRİMLERİ İÇİN GÜVENLİK RİSKİ YÜKSEK ÜLKE"

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Federal İçişleri Bakanlığı Türkiye'yi "Alman devletinin 'sırlarını taşıyan', istihbarat birimleri çalışanları gibi kişilerin 'özel güvenlik riskleriyle' karşı karşıya olduğu" ülkelerin bulunduğu listeye almayı gözden geçiriyor.

Söz konusu çalışanlara yönelik korkutma ve şantaj girişimleri güvenlik riskleri arasında sayılıyor.

NATO ÜLKELERİ LİSTEDE BULUNMUYORDU

Haberde "İstihbarat çalışanları için devletler listesi" (Staatenliste für Nachrichtendienstmitarbeiter) adı verilen listede halihazırda aralarında Çin, KDHC, Pakistan ve Rusya'nın da bulunduğu 30 ülkenin yer aldığı, NATO ülkelerinin listede bulunmadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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