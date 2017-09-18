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Almanya'dan PKK'nın Mitingiyle İlgili Küstah Cevap: Türkiye'den Ders Almaya İhtiyacımız Yok

ALMANYA'DAN PKK'NIN MİTİNGİYLE İLGİLİ KÜSTAH CEVAP: TÜRKİYE'DEN DERS ALMAYA İHTİYACIMIZ YOK

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, PKK'nın Köln'de düzenlediği mitinge Türkiye'nin gösterdiği tepkiyle ilgili "Türkiye'den ders almaya ihtiyacımız yok" dedi.

Tarih : 18 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Almanya'dan Pkk'nın Mitingiyle İlgili Küstah Cevap: Türkiye'den Ders Almaya İhtiyacımız Yok(9/10)5

Alman hükümeti geçen hafta sonu Köln'de düzenlenen sözde Uluslararası Kürt Festivali'nin terör örgütü PKK'nın gösterisine dönüşmesi konusunda tatmin edici cevap veremedi.

Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu bez parçalarının festivalde kullanılmasıyla ilgili "Listede bulunan ve yasaklanan sembollerin daha somut hale getirilmesi konusunu inceleyeceğiz" dedi.

"TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARMAK İÇİN BİR NEDEN YOK"

Dimroth, PKK'nın Almanya'da terör örgütü olarak tanımlandığını ve yasaklandığını vurgulayarak "Federal Mahkemenin bu konunda kararı var. Bunu değiştirmek için herhangi bir neden görmüyoruz" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TAKİP ETMEK YEREL POLİSİN İŞİYMİŞ

İçişleri Bakanlığının kısa süre önce yasak sembollerin listesinin bulunduğu bir genelgeyi eyaletlere gönderdiğini ifade eden Dimroth, bu listenin her zaman genişletilebileceğine dikkati çekti.

Dimroth, "Eyaletler kendi sorumluluğu altında karar veriyor. Orada para toplanıp toplanmadığı veya örgüte adam kazanılmaya çalışılıp çalışılmadığı olay yerindeki polisin görev alanına giriyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN DERS ALMAYA İHTİYACIMIZ YOK"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de terörle mücadeleyi ciddiye aldıklarını savunarak "Türk tarafından uyarı veya ders almaya ihtiyacımız yok. Bunlar olmadan da bunu yapıyoruz." dedi.

"DIŞİŞLERİ'NİN PKK'YI TAKİP ETTİĞİNİ SANMIYORUM"

Schaefer, Köln'deki gösteriye ilişkin alınan veya alınmayan somut kararlarla ilgili kişisel bir takipte bulunmadığını ifade ederek "Dışişleri Bakanlığında da birilerinin bunu yaptığını sanmıyorum. Bunun sorumluluğu yerel ve eyaletteki siyasi yetkililerde. Türkiye'nin Avrupa'da ve dolayısıyla Almanya'da PKK konusunda duyarlı olduğu yeni değil. Konu ikili görüşmelerde en üst seviyede ele alınıyor." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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