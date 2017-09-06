ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarını Türkiye'ye seyahatleri konusunda uyardı. Bu ay sonunda sandığa gidecek olan Almanya'da tün politikasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuran hükümetin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman vatandaşlarının turistik bölgelerde bile "keyfi tutuklamalarla karşılaşma riskleri olduğu" iddia edildi.
AMAÇ TURİZMİ BALTALAMAK
Seyahat uyarısı iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen düşük seviyenin bir başka göstergesi. Kararla Almanya, Türkiye'nin turizm sektörünü hedef almayı planlıyor.
Seyahat uyarısı Antalya Havaalanı'nda geçen hafta 2 Almanın gözaltına alınmasının ardından geldi. Almanlardan biri serbest bırakıldı. Berlin, gözaltıların siyasi olduğunu öne sürerek sık sık ajanlarının serbest bırakılmasını istiyor.
"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE TUTUKLANABİLİRSİNİZ"
Alman Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Benzer tutuklamalar riski turistik bölgeler dahil Türkiye'nin her yerinde var" denildi.
Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Turistler adına seyahat kararı alamayız fakat gitmeden önce bilmeleri gerekenleri belirttik" dedi.
Kaynak: haberinburada
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