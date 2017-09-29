Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği: 2 Gün Kapalıyız ama Komplo Teorisi Üretmeyin

ALMANYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: 2 GÜN KAPALIYIZ AMA KOMPLO TEORİSİ ÜRETMEYİN

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, 3 ve 31 Ekim tarihlerinde kapalı olacak. Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Tatil nedeniyle kapalıyız. Komplo teorisi üretmeyin" denildi.

Tarih : 29 Eylül 2017, 22:30
Puan Ver : Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği: 2 Gün Kapalıyız Ama Komplo Teorisi Üretmeyin(5/10)1

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce, Türkiye'deki temsilciliklerin 3 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde kapalı olacağı duyuruldu.

"ÖNEMLİ DUYURU" OLARAK PAYLAŞTILAR

Büyükelçiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından "önemli duyuru" olarak yapılan paylaşımda, "Türkiye'deki temsilciliklerimiz 3 Ekim 2017 ve 31 Ekim 2017 tarihlerinde kapalı olacaktır" denildi."TATİL NEDENİYLE KAPALIYIZ, KOMPLO TEORİSİ ÜRETENLERE DUYURULUR"

Almanya Büyükelçiliği'nin 3 Ekim ve 31 Ekim tarihleriyle ilgili duyurusunun ardından Twitter üzerinden bir paylaşım daha yapıldı. Elçiliğin, kapatılma nedeni açıklanarak "Tatil nedeniyle sadece bu iki tarihte kapalıyız. Komplo teorisi üretenlere duyurulur" açıklaması yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Almanya  Nın  Ankara  Büyükelçiliği  2  Gün  Kapalıyız  Ama  Komplo  Teorisi  Üretmeyin  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER