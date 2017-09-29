ALMANYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: 2 GÜN KAPALIYIZ AMA KOMPLO TEORİSİ ÜRETMEYİN
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, 3 ve 31 Ekim tarihlerinde kapalı olacak. Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Tatil nedeniyle kapalıyız. Komplo teorisi üretmeyin" denildi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce, Türkiye'deki temsilciliklerin 3 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde kapalı olacağı duyuruldu.
"ÖNEMLİ DUYURU" OLARAK PAYLAŞTILAR
Büyükelçiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından "önemli duyuru" olarak yapılan paylaşımda, "Türkiye'deki temsilciliklerimiz 3 Ekim 2017 ve 31 Ekim 2017 tarihlerinde kapalı olacaktır" denildi."TATİL NEDENİYLE KAPALIYIZ, KOMPLO TEORİSİ ÜRETENLERE DUYURULUR"
Almanya Büyükelçiliği'nin 3 Ekim ve 31 Ekim tarihleriyle ilgili duyurusunun ardından Twitter üzerinden bir paylaşım daha yapıldı. Elçiliğin, kapatılma nedeni açıklanarak "Tatil nedeniyle sadece bu iki tarihte kapalıyız. Komplo teorisi üretenlere duyurulur" açıklaması yapıldı.
Kaynak: haberinburada
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