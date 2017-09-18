Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

NEDEN ÇAĞRILDIĞINA İLİŞKİN BİLGİ YOK

Diplomatik kaynaklar, Büyükelçi Erdmann'ın bakanlığa çağrıldığına ilişkin haberleri doğrularken, Alman Büyükelçi'nin neden çağrıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynaklar, Erdmann'ın çağrılmasının önceden planlandığını ancak büyükelçinin Ankara dışında olması sebebiyle görüşmenin bugün yapılabildiğini kaydetti.

2 GÜN ÖNCE DE DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILMIŞTI

Erdmann, 16 Eylül Cumartesi günü de Köln şehrinde PKK terör örgütü yandaşlarının "Kürt festivali" adı altında düzenlediği etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Bakanlık, etkinliğin düzenlenmesini ve terör propagandasına izin verilmesini kınamıştı.

BAKANLIK KAYNAKLARI, "TESADÜF" DEDİ

Bakanlık kaynakları, Alman Büyükelçinin Dışişleri Bakanlığına kısa sürede ikinci kez gelmesinin tesadüf olduğunu belirtti.

Kaynak: haberinburada