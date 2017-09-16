ALMANYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILARAK UYARILDI
Almanya'nın Köln kentinde bugün düzenlenen ve PKK propagandasına dönüşen 'Kürt Kültür Festivali' ile ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada "Almanya'nın Köln şehrinde bugün (16 Eylül) PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz" denildi.
"TERÖRİSTLERE İZİN VERİLMESİNİ KINIYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Almanya'nın Köln şehrinde bugün (16 Eylül) PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz, Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir.
"YASAK OLMASINA RAĞMEN POSTER VE FLAMALAR ASILDI"
Festival adı altında düzenlenen sözkonusu propaganda faaliyeti sırasında, Almanya'daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına, elebaşı Öcalan'ın posterlerinin açılmasına ve PKK'nın halihazırdaki elebaşılarından birinin de terörü öven mesajının okunmasına gözyumulmuştur.
"İLKELİ DURUŞA DAVET EDİYORUZ"
Köln'deki faaliyetin Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olması da dikkat çekicidir. Almanya'nın terörle mücadelede izlediği bu çifte standartlı tutum, terörizmle küresel mücadele adına kaygı vericidir. Almanya'yı terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet ediyoruz.
Kaynak: haberinburada
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