ALMANYA'NIN YASAK KARARINA TEPKİ: TÜRKİYE ÇARESİZ DEĞİLDİR!
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah satışını yasakladıklarını açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tepki geldi.
"TÜRKİYE ÇARESİZ DEĞİLDİR"
ÇAvuşoğlu "Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir" dedi.
"MERKEL'İN AÇIKLAMALARI DAHA DOĞRU"
Merkel'in "silah satışının tamamen yasaklanmasına karşıyım" sözlerini de değerlendiren Çavuşoğlu "Merkel'in bu yaklaşımını doğru buluyoruz. Daha olgun buluyoruz. Seçim atmosferinde bile sağduyulu davranmak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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