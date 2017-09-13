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Almanya'ya Kaçmaya Çalışan PKK'lı Terörist Havalimanında Yakalandı

ALMANYA'YA KAÇMAYA ÇALIŞAN PKK'LI TERÖRİST HAVALİMANINDA YAKALANDI

Operasyonda ölü ele geçirilen teröristin cebinden ismi çıkan PKK'lı Almanya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Almanya'ya Kaçmaya Çalışan Pkk'lı Terörist Havalimanında Yakalandı(8/10)4

Kuzey Irak'ta eğitim aldığı ve ölü geçirilen bir teröristin cebinden çıkan bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu listesinde ismi olan zanlı Adana Havalimanından Almanya'ya kaçmaya çalışırken yakalanıp tutuklandı.

DAĞ KADROSUNA KATILMIŞ

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bölücü terör örgütü PKK'lı bir terörist Tunceli'de özel harekat polislerin yaptığı bir operasyonda öldürüldü. Ölü ele geçirilen teröristin cebinde PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarda bomba eğitimi alan militanların listesi çıktı. Liste de terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla aranan Sipan S.'nin de olduğu öğrenildi. Ailesi Adana'da olduğu için Adana polisi uyarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teröristin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis zanlının PKK'nın gençlik yapılanması DGH içerisinde yer alıp, Adana'daki korsan gösterileri organize ederek, söz konusu eylemlere bizzat katıldığı bu nedenle hakkında; 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldığını bu nedenle, 2015 yılında yasadışı yollarla Kuzey Irak'a kaçtığını belirlendi. Örgütün dağ kadrosuna katılan Somer'in ayrıca askeri ve siyasi eğitim aldığı bilgisine ulaşıldı.

Polis bu bilgiler doğrultusunda zanlının yeniden Adana'ya gelebileceği ihtimali üzerine yakın takibe başladı.

ALMANYA'YA KAÇIYORDU

Polis yaptığı çalışmada Sipan S.'nin önceki gün yasadışı yollarla Türkiye'ye geri döndüğü ve Adana üzerinden havayoluyla Almanya'ya kaçmak istediği istihbaratını alarak harekete geçti. Polis zanlının Fetullahçı Terör Örgütü ve PKK'lılara sığınma hakkı veren Almanya'ya kaçacağını belirledi. Bunun üzerine tem ekiplerinden iki sivil zanlının kaçacağı aynı uçağa yolcu gibi binerek teröristin gelmesine bekledi. İki polis uçakta beklerken zanlı bir süre sonra uçağa gelip koltuğuna oturdu. Polis hemen harekete geçip zanlının yanına gelerek onu uçakta gözaltına aldı. Polis zanlının üzerinde yaptığı aramada 'sahte kimlik' ele geçirdi. Emniyette getirilip sorgulanan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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