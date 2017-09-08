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Altın Fiyatları Zirvede! Altının Gram Fiyatı 148,40 Lira Oldu

ALTIN FİYATLARI ZİRVEDE! ALTININ GRAM FİYATI 148,40 LİRA OLDU

Doların gerilemesi ve Kuzey Kore'de süren gerilimin güvenli liman talebini artırmasıyla altın fiyatları yılın zirvesine çıktı. Altının gramı 148,40 liradan alıcı buldu.

Tarih : 08 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Altın Fiyatları Zirvede! Altının Gram Fiyatı 148,40 Lira Oldu(8/10)4

Altın fiyatları güvenli liman etkisiyle bir yılın zirvesini gördü. Doların gerilemesi ve Kuzey Kore'de devam eden gerilimin güvenli liman talebini artırmasıyla yılın zirvesine çıktı.

GRAM 148,40 TL

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 993,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,50 147,70 148,20 148,40 Cumhuriyet Ata Lira 972,00 988,00 977,00 993,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,50 138,50 135,30 139,30 Lira(Tam) Ziynet 950,00 969,00 955,00 974,00 Yarım Ziynet 474,00 484,00 477,00 487,00 Çeyrek Ziynet 237,00 242,00 238,00 243,00

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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