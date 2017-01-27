

Son zamanlarda hareketli günler yaşayan altın piyasasında bugün yine artış oldu. Altın fiyatlarının artmasının ardından ise 'çeyrek altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabı merak edilmeye başladı. 27 Ocak 2017 Cuma günü altın fiyatları nasıl şekillendi. Gram altın ne kadar oldu? Altın piyasasında güncel fiyatları sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...







27 Ocak 2017 Cuma günü altın fiyatlarındaki hareketlenme devam ediyor. Dolar kurundaki yükselişin ardından altının gram fiyatında artış yaşandı. Bu haberlerin ardından ise 'çeyrek altın fiyatları' merak edilmeye başladı. Güncel altın fiyatlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.



GRAM ALTIN NE KADAR?







Serbest piyasada dolar kurundaki yükselişin ardından 148,6 liraya çıkan altının gram fiyatı daha sonra 148,2 lira seviyelerinde dengelendi.







Bugün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, yurt içinde dolar kurunun 3,91'in üzerini görmesinin etkisiyle gram altın fiyatını desteklediği görülüyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?







Yurt içinde ise gram altın, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor.







Serbest piyasada gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 147,3 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor.



ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?







Gram altın, dün 148,3 lirayı görmesinin ardından günü 147,5 liradan tamamlamıştı. Uluslararası piyasada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle 23 Aralık 2016 tarihinden beri yükseliş trendinde hareket eden ons altın, bu hafta gördüğü 1.220 dolar seviyesinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. Bugün düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.196,4 dolardan alıcı buluyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, dün ABD'de artan risk iştahı ile borsalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerinin görüldüğü, buna bağlı olarak da emtia fiyatlarının satış baskısı altında kaldığını söyledi.







ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlerle birlikte altının ons fiyatında tahmin ettiği düşüşlerin başladığını dile getiren Memiş, "Küresel borsalarda ve faizlerde yaşanan toparlanma, piyasalarda yatırımcıların altın talebini yavaşlatırken, dolar talebinin de artmasına neden oldu." dedi. Memiş, altının ons fiyatındaki gerilemenin 1.180 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini tahmin ederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) 1 Şubat'ta açıklayacağı faiz kararına kadar altın fiyatlarında dalgalı seyrin devam edebileceğini ifade etti.







Altının gram fiyatında ise dolar kuruna bağlı hareketlerin devam ettiğine değinen Memiş, gram fiyatının bugün 145,50-147,50 lira aralığında işlem görebileceğini dile getirdi.







kaynak:sabah