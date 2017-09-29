ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 147,1 liradan alıcı buluyor.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 147,1 liradan alıcı buluyor. Dün, gerileyen dolar/TL'nin etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,20 azalışla 147,3 liradan tamamladı.
ÇEYREK 241 LİRA, CUMHURİYET 984 LİRA
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,10 azalarak 147,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 984 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise bugüne yatay seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 1.287,4 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: haberinburada
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