Altının gram fiyatı, dünkü hızlı yükselişinin ardından bugüne düşüşle başladı ve 148,8 lira seviyesinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, dünkü hızlı yükselişinin ardından bugüne düşüşle başladı ve 148,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün,149,8 lira ile son 5 ayın zirvesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,47 artışla 149,5 liradan tamamladı.

ÇEYREK 244 LİRA, CUMHURİYET 995 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,45 azalışla 148,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 244 lira, Cumhuriyet altını da 995 liradan satılıyor.

Kürsel piyasalarda artan risk algısıyla yükselişe geçen altının ons fiyatı dün yüzde 1'in üzerinde değer kazanmasının ardından bugüne düşüşle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.309 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: haberinburada