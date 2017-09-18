ALTININ GRAMI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 146,2 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü yüzde 0,11 değer kaybeden gram altın, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 1,21 kaybettirerek haftayı 145,9 liradan tamamladı.
ÇEYREK 240 LİRA, CUMHURİYET 977 LİRA
Altının gram fiyatı, yeni haftaya dolar kuruna paralel yükselişle başladı ve saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 146,2 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 977 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise cuma günü yaklaşık yüzde 2 değer kaybetmesi sonrasında yeni haftaya da negatif bir başlangıç yaptı ve şu dakikalarda yüzde 0,4 düşüşle 1.316 dolar seviyesinde dengelendi.
Kaynak: haberinburada
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