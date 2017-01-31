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altının kilogramı 146 bin 750 liraya yükseldi

ALTININ KİLOGRAMI 146 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 750 liraya yükseldi.

Tarih : 31 Ocak 2017, 17:01
Puan Ver : Altının Kilogramı 146 Bin 750 Liraya Yükseldi(8/10)9


Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 750 liraya yükseldi.





Altın piyasasında, 17 işlemde 13 milyon 751 bin 448,23 liralık ve 15 işlemde 28 milyon bin 597,53 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.





Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Gram Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli· Maden, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kazandı.



 



kaynak:haberler








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